شكرا لقرائتكم خبر عن خلال لقائه مدبولي.. ماذا قال الرئيس العراقي عن مصر والسيسي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت، الرئيس العراقى برهم صالح، وحضر اللقاء الوزراء المرافقون لرئيس الوزراء.

واستهل الرئيس العراقى اللقاء بالإعراب عن سعادته بهذه الزيارة رفيعة المستوى، وعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، مشيدًا بالدعم المصرى القوي والمستمر للعراق، واصفاً الرئيس السيسي، بالصديق العزيز على الشعب العراقى وقيادته، لا سيما وأنه زعامة كبيرة لها ثقلها في المنطقة.

وأكد الرئيس العراقي أن العراق ومصر، مرتا بظروف صعبة واستثنائية، واستطاعت مصر تجاوز هذه الظروف وانطلقت نحو ترسيخ التنمية لشعبها، كما نجح العراق في اجتياز العديد من التحديات، ولا يزال أمامه تحديات سوف يجتازها بعزيمة أبنائه ودعم الدول الشقيقة، وفى مقدمتها مصر قلب العروبة.

من جانبه، نقل مدبولى تحيات وتقدير الرئيس السيسي، لأخيه الرئيس برهم صالح، مضيفاً أن هذه الزيارة تأتى تأكيدا لموقف مصر الثابت، في دعم قضايا العراق، ومساندة الأشقاء العراقيين في سعيهم لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية، مؤكداً أن الرئيس السيسى قد كلفه والوفد المصرى المشارك في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة ببذل كل الجهد لتعزيز العلاقات مع العراق، وتسخير كل الخبرات والامكانات المصرية في خدمة الأشقاء العراقيين.

واستعرض مدبولي جوانب النجاح التي حققتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، واكتسبت فيها خبرات مشهودة نتطلع لنقلها للجانب العراقى، والتى منها، قطاع الإسكان الذي شهد بناء مليون وحدة سكنية خلال ٥ سنوات، وقطاع الكهرباء والطاقة، الذي أصبح يحقق فائضاً بعد أن كان عجز الكهرباء مشكلة مزمنة عانت منها الدولة المصرية لسنوات.

وعقب الرئيس العراقي بالإعراب عن تطلعه لاستفادة العراق من مشروعات الربط الكهربائى مع مصر، عن طريق الأردن، وكذا وضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تم توقيعها اليوم موضع التنفيذ في أقرب فرصة، حتى يتسنى الاستفادة مما تحمله من أوجه تعاون للجانبين.

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واختتم الرئيس برهم صالح حديثه بالإعراب عن تطلعه لقيام الرئيس السيسى، بزيارة العراق في أقرب فرصة.