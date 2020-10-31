شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية ومتوسطة وخفيفة غدا.. تعرف على أماكن سقوطها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل غدا الأحد نهارا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة مع وجود شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية الشرقية وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

كما توقع الخبراء طقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما عن حالة الطقس ليلا، فتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري، ومائلا للبرودة على السواحل الغربية، ولطيف على السواحل الشمالية الشرقية، ومائلا للبرودة على شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية القاهرة - القليوبية - الجيزة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية - السلوم - ومطروح - والاسكندرية.

وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب والشلاتين ورأس ببناس وكاترين.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب البلاد (الفيوم وأسيوط والمنيا وسوهاج والاقصر).

أما الوصف الفني لخرائط الطقس فجاء: يتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 27 20

الاسكندرية 27 21

وادى النطرون 27 19

طنطا 27 19

شبين الكوم 27 19

دمنهور 27 20

بلطيم 27 20

مطروح 25 18

السلوم 24 17

سيوة 26 15

بورسعيد 26 23

دمياط 26 22

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الاسماعيلية 29 20

السويس 29 20

العريش 27 21

رفح 28 20

رأس سدر 27 21

نخل 27 19

نويبع 28 24

طابا 26 20

كاترين 25 14

الطور 28 22

شرم الشيخ 31 25

الغردقة 31 23

مرسى علم 30 23

الفيوم 28 18

بنى سويف 28 19

المنيا 28 19

أسيوط 29 19

سوهاج 30 20

قنا 31 20

الأقصر 32 20

أسوان 33 21

ادفو 33 21

أبوسمبل 32 19

الوادى الجديد 33 21

الشلاتين 33 25

ابو رماد 33 25

حلايب 32 28

رأس حدربة 33 26

وتعليقا على سقوط الأمطار، يوضح الدكتور أحمد عبدالعال الرئيس السابق للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أن الأمطار على القاهرة الكبرى تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بنسبة (50%). والوجه البحري أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق (الدقهلية – الغربية – المنوفية – الشرقية )( 50 % ). والسواحل الشمالية الغربية أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق (السلوم- مطروح – الإسكندرية) (60 % ).

وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية أمطار متوسطة على بعض المناطق ( 60 % )، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطار متوسطة رعدية أحيانا على بعض المناطق (حلايب – شلاتين – رأس بيناس- كاترين) ( 80 % ). وشمال الصعيد أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على بعض مناطق من جنوب البلاد ( الفيوم – أسيوط – المنيا) ( 50 %)، وجنوب الصعيد أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على بعض المناطق (سوهاج- الأقصر)( 40 % ).

