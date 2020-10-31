شكرا لقرائتكم خبر عن رضوان الجبلي: مصر تتبنى سياسة التحول الرقمي بكل القطاعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضوان الجبلي، خبير تكنولوجي، إن خريطة التكنولوجيا في مصر تتقدم بشكل مذهل ومبهر لدرجة أن دولًا كثيرة تحاول أن تنتهج المنهج والتجربة المصرية التي تتيح العبور إلى بر الأمان والعبور إلى المستقبل، من خلال الطرق والمسارات الاقتصادية والتكنولوجية التي تؤكد أن مصر تسير في طريقها للمستقبل بشكل سريع ومرتب، كما تسير ناحية ترتيب أولوياتها الاقتصادية بشكل جاد وقوي.

وأضاف الجبلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «in box»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن مصر تسير ناحية أن تصبح مركزًا للأعمال لمنطقة أوروبا وآسيا وأفريقيا، من خلال كونها مركزا تكنولوجيا استراتيجيا في المنطقة العربية، خاصة أن مجال تكنولوجيا المعلومات من المجالات الصاعدة بقوة الصاروخ.

وأشار إلى أن مصر تتبنى سياسة التحول الرقمي بكافة القطاعات، فمثلًا البنك المركزي المصري يرصد مبالغ كبرى للشمول المالي والتكنولوجيا المالية، وكذلك تحول الحكومة تعاملاتها إلى الميكنة والمنظومة الإلكترونية، لتقديم جودة أفضل بتكلفة أقل، ومن ثم حياة أفضل للمواطن.

وأوضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات حافز للنمو الاقتصادي في مصر حيث كان هناك عدة مبادرات لزيادة الاستثمار في هذا القطاع من خلال دعم التكنولوجيا الواعدة وتشجيع عدد أكبر من المستخدمين بدءًا من المستهلكين حتى رواد الأعمال في هذا المجال لتبني هذا النوع من التكنولوجيا.