شكرا لقرائتكم خبر عن «ائتلاف أولياء الأمور»: نشر أسماء الطلاب المتأخرين في سداد المصروفات «غير أخلاقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر«ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة»، قيام بعض المدارس الخاصة بنشر أسماء الطلاب المتأخرين في سداد الرسوم الدراسية على صفحات المدارس عبر موقع «فيسبوك» وتطبيق «واتساب».

وقالت عبير أحمد، مؤسس الائتلاف، في تصريحات صحفية: «على مدار السنوات السابقة وحتي الأن تقوم بعض المدارس بنشر أسماء الطلاب على صفحاتها في حالة التأخر في دفع الرسوم الدراسية أو شراء وتسليم قائمة السبلايز والأدوات المدرسية المطلوبة«، مؤكدة أن ذلك أسلوب غير أخلاقي وغير إنساني وتصرف لا يليق أن يصدر من مؤسسة تعليمية محترمة تربي أجيال وتعلمهم الفضيلة ومكارم الأخلاق وكافة الأمور الأنسانية.

وطالبت أحمد كل المدارس الدولية والخاصة والحكومية بمراعاة ظروف أولياء الأمور، والتسهيل عليهم والسماح بالتقسيط على فترات تناسب ظروفهم وحياتهم المعيشية في الوقت الحالي .