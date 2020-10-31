شكرا لقرائتكم خبر عن بعد افتتاح الرئيس للمتاحف.. «تسويق السياحة الثقافية»: إضافة للمقاصد المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية اليوم، أن افتتاح الرئيس السيسي لمتحفيين جديدين وتطوير متحف المركبات، هو إثراء لصناعة السياحة بوجه عام، والسياحة الثقافية بوجه خاص، كذلك إعلان د.خالد العناني عن الانتهاء من مشروع تطوير الأهرامات، بالرغم من الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم من جائحة كورونا وأثرها السلبي على صناعة السياحة، يعدد دلالة قوية على إرادة مصر في تنمية مقدراتها، وقوتها الناعمة.

و قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن صناعة السياحة تأثرت كثيرا نتيجة الجائحة، لكن مع خروج العالم من تلك الأزمة، ورفع قيود السفر، سيكون المقصد المصري جاذبا للسائح المرتقب آنذاك نتيجة للجهود المبذولة من جانب الدولة ممثلة في دعم القيادة السياسية لصناعة السياحة، والدوري المنهجي والعلمي لوزارة السياحة والآثار في الاكتشافات الأثرية الجديدة، والتي تخرج لإثراء العروض المتحفي في مختلف المقاصد المصرية.

و أضاف أن المجتمع المدني السياحي، يعد داعم وشريك للدولة في تنمية صناعة السياحة التي تعد القطاع القادر على خلق فرص عمل للشباب، وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأشار«عثمان» إلى أن لجنة السياحة الثقافية، تدرس وضع خريطة للأحداث المرتبطة بصناعة السياحة، والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، والتواصل مع صناع السياحة في الدول الصديقة والمصدر للحركة إلى المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أهمية العمل من الآن استعدادا لعودة الحركة عقب انتهاء أزمة كورونا، والاستمرار في الأنشطة الترويجية بشكل رقمي لدعم الصور الذهنية الإيجابية عن المقصد المصري، خاصة مع توالي الاكتشافات الأثرية الجديدة .