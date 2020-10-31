شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم بأسوان يجتمع بأعضاء المرصد الإقليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعًا مع أعضاء المرصد الإقليمى لمعلومات سوق العمل، لمناقشة خطة العمل خلال هذا العام، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس «كورونا».

كما تمت مناقشة الخطة الجديدة للمرصد والتى تتضمن وضع رؤية للعمل خلال الثلاث سنوات المقبلة، تهدف إلى ربط أكبر عدد من خريجى مدارس التعليم الفنى بسوق العمل، وبل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين.

وتضمن الاجتماع التطرق إلى سبل تنفيذ رؤية الجهات المانحة في الأساليب التدريبية للطلاب وكيفية دعم طالب التعليم الفنى ليكون لديه القدرة على اقتحام سوق العمل وكذلك خلق فرص عمل لنفسه من خلال قدرته على إنشاء مشروع خاص به خاصة في ظل التوسعات التي يشهدها قطاع التعليم الفنى في معظم التخصصات وكذلك في ظل تطبيق نظام الجدارات.