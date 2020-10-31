شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تناقش استعدادات بدء مبادرات علاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومديري العموم "الطب العلاجي، مكافحة الأمراض المتوطنة، الشئون المالية والإدارية"، ومديري إدارات "المستشفيات، والتخطيط، والتموين الطبي"، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية ، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة، والوقوف علي آخر الإستعدادات الصحية بالمستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة.

تناول الإجتماع مناقشة آخر المستجدات وإستعدادات المديرية، وجاهزية الفرق الطبية لتنفيذ المبادرات الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية، والمقرر تنفيذها بالمحافظة اعتباراً من غداً الأحد ١ نوفمبر، وتنفيذ الحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا لطلبة المدارس بالمحافظة، والتي سيتم تنفيذها بالمدارس خلال الأيام القادمة.

كما ناقش وكيل الوزارة الخطة الاستثمارية للمشروعات الصحية، وأعمال التطوير بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، والافتتاحات القادمة للأقسام الطبية الجديدة بعد الانتهاء من أعمال التطوير،مشددا علي ضرورة متابعة المستمرة والمكثفة للمستشفيات، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية بالمحافظة، وعلي متابعة الخطة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وكافة الإستعدادات الصحية بالمنشآت الطبية بالمحافظة.