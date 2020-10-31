بعد زيارة مفاجئة.. إحالة العاملين في 11 مركزا للشباب بالقليوبية إلى التحقيق

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فاجأ الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، السبت، 13 مركز شباب بإدارتي بنها وطوخ. وشملت الزيارة مراكز شباب «الحسانية وترسا وشبرا هارس وكفر العمار» التابعة لإدارة شباب طوخ، و"كفر طحلة" التابع لإدارة بنها، وتبين غلق المراكز وتغيب العاملين في أوقات العمل الرسمية، وتم إحالة العاملين للتحقيق. كما شملت الزيارة مراكز شباب «قرقشندة واجهور الكبرى وكفر النخلة والصفا بطوخ والسلام بساحل دجوى والفاخورة»، وتبين غياب عدد من العاملين، وتم إحالتهم للتحقيق. وتابع «الصبروط» خلال جولته نهائي دورة كرة القدم بمركز شباب ميت العطار، وكذلك متابعة الملعب الخماسي المطروح للاستثمار بنظام حق الانتفاع Bot بمركز شباب كفر مناقر ببنها. وامر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 107,376

تعافي 99,353

وفيات 6,258

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