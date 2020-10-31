شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «التعليم» بأسوان يجتمع بأعضاء الوحدة الفرعية لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعًا بأعضاء الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل، بحضور محمود رزق، مدير الوحدة، وعبدالكريم لطفى، وكيل المديرية، ومحمد السيد، مدير عام التعليم الفنى، وأحمد ماهر، منسق مشروع الوايز بأسوان، لاستعراض خطة العمل خلال العام الدراسى الحالى في ضوء مكونات الوحدة الممثلة في ريادة الأعمال والتوجيه والإرشاد المهنى ومعلومات سوق العمل والتوظيف والتدريب.

وأوضح مسؤول مكونات الوحدة أن خطة هذا العام مختلفة تمامًا عن خطط الأعوام السابقة، وذلك في ظل التعامل مع تداعيات فيروس «كورونا» وتقليص أيام الدراسة بمدارس التعليم الفنى لتكون ثلاثة أيام.

وأضاف أن خطة هذا العام تشمل أن يكون جزء من تدريب الطلاب عبر المنصات الإلكترونية، بحيث يكون التدريب عبارة عن أنشطة تفاعلية للطالب، على أن تحوى المجموعة الواحدة (فصلا دراسيا) وميسرًا للتواصل مع الطلاب.

وأكد ان الخطة تشمل كذلك تنفيذ مبادرة بالتعاون مع مديرية الصحة لتوعية الطلاب بمخاطر فيروس كورونا.

من جانبه، رحب وكيل الوزارة بجميع الخطط والأفكار التي طرحها السادة مسؤولو مكونات الوحدة، مؤكدًا أنه يهتم كثيرًا بمعدل التنفيذ الفعلى على أرض الواقع حتى لو كان عدد المدارس أقل، فالأهم هو جودة المخرج الذي يحقق استفادة الطالب.

فيما أكد مسؤول مكون ريادة الأعمال والابتكار بالوحدة أن خطة هذا العام تستكمل التعاون مع الجهات المانحة (تيفت2- وايز- giz) وكذلك تشمل الاستعداد لمسابقتى فنى مبتكر ونواة الدولية.

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وأضاف مدير الوحدة أن الجهات المانحة تعمل في نطاق حوالى 25 مدرسة تعليم فنى، تعمل على دعم الطلاب في المكونات الخمسة بما يعمل على صقل مهارات الطالب وتنمية الحس الإبداعى لديه.