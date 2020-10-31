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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح سوق المواشي في الدلنجات بالبحيرة بعد توقفه بسبب «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح اللواء مدحت الزغد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، سوق المواشي «سوق السبت» في قرية كوم قرطاس التابعة لقرية المسين، بحضور صبحي جاد، نائب رئيس المركز، والذى سبق إغلاقه في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد «الزغد» على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء تشغيل السوق، والتنسيق مع كل الجهات المختصة، وتواجد ممثلين عن مديريات الطب البيطرى والزراعة ولجنة تشغيل الأسواق يوم عمل السوق لتوعية المواطنين، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.
يأتى ذلك في إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على إعادة تشغيل أسواق الماشية، بعد توقفها في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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