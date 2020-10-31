شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يأمر بإجراء عملية جراحية عاجلة لمريض قلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور احمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس، بالمرور على المستشفي العام للوقوف على الخدمات الصحية التي تقدم للمرضي وتفقد العناية المركزة وقسم الغسيل الكلوي بعد التطوير وقسم عناية العزل .

واثناء المرور تم مقابلة احد المواطنين يعاني من مشاكل في القلب ويحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، وطلب أن يلتمسوا من المحافظ توفير مكان بأي مستشفي لاجراء العملية الجراحية له.

وبعرض الموضوع على المحافظ أعطي تعليماته بالتفاعل الفوري لتوفير مكان بأحد المستشفيات لاجراء الجراحة طبقا لمنظومة وزارة الصحة، وقدم المحافظ امنياته للمواطن بالشفاء وكلف الصحة بتسهيل الاجراءات وتوفير اقصي درجات العناية للمريض .