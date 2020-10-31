شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يمنع الرحلات على طريق الشيخ فضل- رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، السبت، قرارا بغلق طريق الشيخ فضل- رأس غارب «البحر الأحمر»، ووقف الحركة المرورية، والتنسيق المستمر مع مسؤولي البحر الأحمر، في أعقاب سقوط أمطار بالكيلو 80 مركز بني مزار، شمال المنيا .

وكلف المحافظ رئيس مركز بني مزار، ورئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ فضل التابعة للمركز، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإخطار مرفق الإسعاف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حركة السيارات، والتدخل السريع في حالات الطوارئ .

كما كلف المحافظ مدير إدارة المواقف لمنع الرحلات على طريق الشيخ فضل- رأس غارب «البحر الأحمر» .

كانت غرفة العمليات بالمحافظة، قد تلقت إخطارا من عمليات البحر الأحمر، بسقوط أمطار غزيرة، وحدوث تجمعات من المياه بالكيلو 80، بطريق الشيخ فضل / رأس غارب، وهو تسبب في رفع حاله الاستعداد ..