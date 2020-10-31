شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة علي قبول خريجي الثانوية الأزهرية بجامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدقت وزارة التعليم العالي علي قبول خريجي الثانوية الأزهرية في كليات جامعة العريش، للعام الجامعي 2021/2020.

وقال الشيخ سالم العكش، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة شمال سيناء، أنه تمت الموافقة علي قبول خريجي الثانوية الأزهرية للتقديم في جامعة العريش، بالتنسيق مع رئيس الجامعة.

وكانت جامعة العريش استقبلت العام الماضي الحاصلين علي الثانوية الأزهرية من أبناء شمال سيناء ، طبقًا للقواعد التي حددها مجلس الجامعة برئاسة الدكتور حبش النادي، رئيس الجامعة آنذاك.