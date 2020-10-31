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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول حصص قناة «مدرستنا» من 1-7 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جداول الأسبوع الثالث لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية «مدرستنا»، في الفترة من يوم الأحد ١ نوفمبر حتى السبت ٧ نوفمبر ٢٠٢٠.
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