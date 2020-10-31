شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مركزين لتجميع الألبان ومشروع الصوب الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتفقد مركزي تجميع الألبان بقرية نشيل وإبشواي الملق بمركز قطور، حيث استمع إلى عرض يوضح أهم الخطوات التي تتم داخل المراكز بداية من التبريد الذي يتم خلال ساعة والوصول لدرجة حرارة منخفضة لوقف نمو الميكروبات وكل مركز يحتوي على ٣ تانكات بإجمالي طاقة استيعابية في اليوم من ٦٠ لـ ١٠٠ طن، وذلك بحسب المواسم الصيفية أو الشتوية.

وأكد وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، في إطار زيارته إلى محافظة الغربية لافتتاح وتفقد بعض المشروعات الزراعية، أن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتحسين جودة مراكز تجميع الألبان لضمان جودتها حفاظا على صحة المواطنين، مشيدًا بالإجراءات المتبعة داخل هذه المراكز ومطابقتها لاشتراطات سلامة الغذاء، مما يمكننا الحصول على الشهادات الدولية من أجل التصدير للخارج.

وأضاف «القصير» أن الوزارة تسعى إلى تطوير 200 مركزا لتجميع الألبان خلال الثلاثة أشهر المقبلة من إجمالي 826 مركزا على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن مراكز تجميع الألبان تستفيد من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالفائدة الميسرة 5%.

من جانبه، أشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تستهدف وصول كل أماكن التجميع لهذا المستوى وإنتاج ألبان صحية وآمنة، باستخدام التقنيات الحديثة، مضيفا أن قطور ستصبح واحدة من أكبر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه يوجد في محافظة الغربية نحو 266 ألف رأس ماشية، و350 مركزا لتجميع الألبان.

وتفقد وزير الزراعة ومحافظ الغربية أحد المشروعات الخاصة بالصوب الزراعية، التي ينفذها عدد من الشباب بالمحافظة، كنموذج للاستثمار الزراعي، لإنتاج المحاصيل باستخدام الأساليب والنظم الزراعية الحديثة، بما يساهم في ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.

واختتم وزير الزراعة ومرافقوه جولتهم بالمحافظة، بتفقد أحد مصانع عجينة الياسمين بقرية شبرا بلولة، بمركز قطور، الذي ينتج مستخلصات زهرة الياسمين، لاستخدامها في المستحضرات المختلفة.

وكان وزير الزراعة بدأ جولته، صباح اليوم السبت، لمحافظة الغربية بافتتاح الإدارة البيطرية بكفر الزيات ومركز الإرشاد الزراعي بصناديد.

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شهد الجولة الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والدكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، والدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور أيمن حمودة، مدير معهد البساتين، والمهندس على عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور حمدي جامع، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والدكتور حاتم كمال، مدير الطب البيطري بالغربية، والدكتور عبدالرشيد غانم، منسق مكون الألبان بوزارة الزراعة، وقيادات وزارة الزراعة والمحافظة.

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مركزين لتجميع الألبان ومصنع عجينة الياسمين ومشروع الصوب الزراعية

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مركزين لتجميع الألبان ومصنع عجينة الياسمين ومشروع الصوب الزراعية

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مركزين لتجميع الألبان ومصنع عجينة الياسمين ومشروع الصوب الزراعية

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مركزين لتجميع الألبان ومصنع عجينة الياسمين ومشروع الصوب الزراعية