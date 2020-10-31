شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: التوسع في الإرشاد الالكتروني والأولوية لمشروعات تحديث الري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بافتتاح مركز الإرشاد الزراعي بصناديد بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي، والمهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وقيادات وزارة الزراعة، ومحافظة الغربية.

أكد «القصير» في تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة الغربية على الاهتمام بتحديث المراكز الإرشادية والتوسع في الإرشاد الالكترونى وتكثيف عدد الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة والاصناف التي تحقق اعلى إنتاجية وايضا منظومة الرى الحديث مشيرا أن من أولويات الوزارة في المرحلة الحالية منع التعدى على الأراضى الزراعية وتطوير مراكز تجميع الألبان والتلقيح الصناعي وتحسين السلالات

من ناحيته استعرض الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الخدمات التي تقدمها مراكز الارشاد بمحافظة الغربية البالغ عددها ١٩ مركزا موزعين على مستوي المحافظة، منها المقر الارشادي بشقرف تحت الإنشاء، موضحا أن المركز الارشادي بصناديد، أنشئ حديثا وفقا لأحدث المعايير الهندسية على مساحة ٦٠٠ متر، لتعظيم الأداء الارشادى والمشاركة الإيجابية في برامج التنمية الريفية والتدريب والنهضة الزراعية.

وأضاف «عزوز» أن مراكز الإرشاد في المنطقة، تنظم الندوات الإرشادية والزيارات المنزلية والمكتبية والتدريب وتخدم نواحي (صناديد ومنشاة جنزور وكفرالشيخ سليم ونفيا ودفرا ) واجمالي المساحة المنزرعة ٦٣٧٦ فدان، وإلفي فدان بطاطس وخضر، وألفي فدان قمح و1500 فدان برسيم، و500 فدان حدائق.

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مركزين لتجميع الألبان ومصنع عجينة الياسمين ومشروع الصوب الزراعية

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مركزين لتجميع الألبان ومصنع عجينة الياسمين ومشروع الصوب الزراعية

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مركزين لتجميع الألبان ومصنع عجينة الياسمين ومشروع الصوب الزراعية

جولة وزير الزراعة في الغربية

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مركزين لتجميع الألبان ومصنع عجينة الياسمين ومشروع الصوب الزراعية

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مركزين لتجميع الألبان ومصنع عجينة الياسمين ومشروع الصوب الزراعية