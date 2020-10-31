شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: الكتاب الدوري لوزير التعليم يصب في مصلحة المدارس الخاصة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري اتحاد «أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، استطلاع رأي لمعرفة أراء ومقترحات أولياء الأمور من الأمهات، على الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم، للمديريات التعليمية، بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية، وأولياء الأمور.

وجاءت نتيجة الاستطلاع الذي أجري على صفحة الاتحاد، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن غالبية أولياء الأمور يرون أن الكتاب الدوري يصب في مصلحة المدارس الخاصة على حساب الطالب وأولياء الأمور.

وتفاعل أولياء الأمور، على الاستطلاع في صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وصفحة إئتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، حيث قالت ولي أمر: «في صالح المدارس الخاصة طبعا هيبيعوا ويشتروا فينا وكدة أولادنا مش هتبقي على قوة المدرسة وأصحاب المدارس هيستقووا بالقرار دة وسلملي على التعليم والمحافظة على مشاعر الطالب وعدم المساس به».

وأضافت ولي أمر: «طبعا في صالح المدارس الخاصة، هو كده بيسلم أولياء الأمور لأصحاب المدارس كان من الآولي أن يتم تقسيم المصروفات على أكثر من قسط مراعاة للظروف اللي الناس بتمر بيها وزي ما هما بيضمنوا حقهم احنا كمان كان المفروض يعوضونا عن الترم اللي احنا دفعنا مصاريفه وما اخدناش فيه حاجه العام الدراسي الماضي».

وذكرت ولي أمر أخرى، أنه كان الأفضل مراقبة المصاريف التعليمية، ومقارنتها بما يتم تقديمه لوزارة التربية والتعليم، وكان ممكن خروج رسوم الكتب الهاي ليفيل وشرائها بواسطة ولي الأمر، التقسيط على ٤ أقساط متساوية، وليس دفع أكثر من ٧٠% قسط أول فقط، في ظلم وتعسف وحجب كتب، في حلول كتيرة.

واقترحت ولي أمر، أن يقوم أصحاب المدارس الخاصة بإمهال ولي الأمر فترة للسداد دون اتخاذ أي إجراء، لو تعهد بالدفع في فترة معينة يكون ملزم بها، موضحة أن الميزة في الكتاب الدوري، هي أن المتعثر يستطيع التحويل لمدارس حكومية لأن التحويل من خاص إلى حكومى لا يكون سهلا لأنهم آخر فئة في أولوية التحويل، وهذا يعطى ولى الأمر الغير قادر فرصة التحويل دون صعوبات، بحسب قولها.

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