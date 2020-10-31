شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب نشر صورة حبيبته على «فيسبوك».. «منجد» يذبح صديقه بـ«زجاجة» في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف ضباط مباحث مركز طنطا، بمحافظة الغربية إحدى أغرب حوادث مصر، اليوم السبت، بعد العثور على جثة «ترزى» مذبوحًا على جانب الطريق الدولي المؤدى إلى مدينة طنطا، وتبين قيام «منجد» بذبح المجنى عليه، لقيامه بنشر صورة حفل خطوبته على موقع «فيس بوك» وظهور شقيقة خطيبته التي يرتبط بها بعلاقة عاطفية، وتنمر أصدقائه عليه.

وكانت اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز طنطا، بالعثور على جثة ترزى على طريق مدينة طنطا، وبها جروح من آثار الذبح بالرقبة.

تم تشكيل فريق للبحث برئاسة اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، ضم الفريق المقدم توفيق شهوان، رئيس مباحث مركز طنطا، وتوصلت جهود الفريق إلى أن وراء ارتكاب الجريمة شخص يعمل «منجد»، وتم ضبطه بعد تقنين الإجراءات.

واعترف المتهم، بارتكاب الواقعة بسبب قيام المجنى عليه بنشر صور حفل خطوبته على «فيس بوك» وظهور صور شقيقة خطيبته التي يحبها في الصور، وتنمر بعض أصدقائه عليه بسبب تلك الصور.

وأوضح المتهم، أنه قابل المجنى عليه واصطحبه بدراجته البخارية بدعوى توصيله إلى منزله، وعاتب المجنى عليه في الطريق على نشره الصور على موقع التواصل الاجتماعى، وتحول الأمر إلى مشاجرة بينهما، التقط على أثرها قطعة زجاج من الأرض، وتعدى بها على المجنى عليه، محدثًا إصابته التي أدت لوفاته واستولى على الهاتف المحمول للمتهم وفر هاربًا.

وأرشد المتهم عن هاتف المجنى عليه والدراجة النارية المستخدمة في الجريمة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وجارى تحويل المتهم إلى النيابة العامة.

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