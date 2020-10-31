شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يخصم شهرين من بدل صعود المنبر لإمام مسجد تجاوز وقت الخطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة اليوم السبت، خصم شهرين من بدل صعود المنبر للشيخ "ص.ح" إمام مسجد أبو بكر الصديق بالوايلي لتجاوزه وقت الخطبة المحدد .

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن القرار جاء بناء على مذكرة أوقاف القاهرة، بتجاوز إمام المسجد لخطبة الجمعة وفقا للضوابط المعلنة وهو فى حدود 10 دقائق.

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يذكر أن وزارة الأوقاف، قررت أن يكون موضوع: "من مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية المشرفة " موضوعا لخطبة الجمعة المقبلة، وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنبل الناس وأشرفهم في تاريخ البشرية، وسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم مفعمان بمواقف النبل والشرف، وما أحوجنا إلى دراسة تلك المواقف العظيمة في سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم والتأسي والاقتداء بها لترسخ تلك القيم في حياتنا .