شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تسويق السياحة الثقافية تشيد بافتتاح المتاحف الجديدة.. وتؤكد: يجعل المقصد المصرى أكثر جذبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة تسويق السياحة الثقافية اليوم، أن افتتاح الرئيس السيسي لمتحفيين جديدين وتطوير متحف المركبات، هو إثراء لصناعة السياحة بوجه عام، والسياحة الثقافية بوجه خاص، كذلك إعلان د.خالد العناني عن الانتهاء من مشروع تطوير الأهرامات، بالرغم من الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم من جائحة كورونا وأثرها السلبي علي صناعة السياحة، يعدد دلالة قوية علي إرادة مصر في تنمية مقدراتها، و قوتها الناعمة.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، إن صناعة السياحة تأثرت كثيرا نتيجة الجائحة، لكن مع خروج العالم من تلك الأزمة، ورفع قيود السفر، سيكون المقصد المصري جاذبا للسائح المرتقب آنذاك نتيجة للجهود المبذولة من جانب الدولة ممثلة في دعم القيادة السياسية لصناعة السياحة، والدوري المنهجي والعلمي لوزارة السياحة والآثار في الاكتشافات الأثرية الجديدة ، والتي تخرج لإثراء العروض المتحفية في مختلف المقاصد المصرية.

Advertisements

وأضاف أن المجتمع المدني السياحي، يعد داعما وشريكا للدولة في تنمية صناعة السياحة التي تعد القطاع القادر علي خلق فرص عمل للشباب، و تحريك عجلة الاقتصاد.

وأشارعثمان، إلي أن لجنة السياحة الثقافية، تدرس وضع خريطة للأحداث المرتبطة بصناعة السياحة ، و الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة ، و التواصل مع صناع السياحة في الدول الصديقة و المصدر للحركة إلي المقصد السياحي المصري، لافتا إلي أهمية العمل من الآن استعدادا لعودة الحركة عقب انتهاء أزمة كورونا ، و الاستمرار في الأنشطة الترويجية بشكل رقمي لدعم الصور الذهنية الإيجابية عن المقصد المصري، خاصة مع توالي الاكتشافات الأثرية الجديدة.