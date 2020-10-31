شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التربية والتعليم يزور مدرس تعرض لاعتداء من أولياء الأمور فى سمنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم السبت، عبدالمنعم سعد السنبختي، مدرس بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، بمستشفى سمنود العام للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لاعتداء من قبل إحدى أولياء الأمور بآلة حادة، ما نتج عنها إصابته بجرح عرضي بالبطن وإصابة بالقدم اليسرى.

ونقل حجازى رسالة وزير التربية والتعليم إلى المعلم عبدالمنعم سعد، بتمنى الشفاء العاجل له، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم الدعم القانونى له، ومشددًا على أن التجاوز فى حق أى معلم أمر مرفوض تمامًا.

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وفى سياق آخر، تفقد نائب الوزير لشئون المعلمين سير العملية الدراسية بمدرسة السيدة خديجة الابتدائية، حيث اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى المدرسة وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

ورافق نائب الوزير في الجولة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعدد من قيادات التربية والتعليم في المحافظة.