شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعزى أسر ضحايا زلزال بحر إيجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا زلزال بحر إيجة، الذي وقع أمس الجمعة، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، في محافظة "إزمير" التركية وجزيرة "ساموس" اليونانية، داعيا المولى عز وجل أن يرزق أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وكان زلزال قوي هز اليونان وشعر به سكان العاصمة أثينا، وليس هناك تقارير فورية عن إصابات أو أضرار، وتشير التقديرات الأولية إلى أن قوة الزلزال الذي وقع شمالى ساموس نحو الساعة 1150 بتوقيت جرينتش بلغت 6.6 درجة.
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