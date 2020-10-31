شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بالإعدادية أثناء اليوم الدراسى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بمنطقة البراجيل بأوسيم فى الجيزة، وفاة الطالبة داليا طارق أحمد مصطفى، بالصف الأول الإعدادى، عقب طابور المدرسة، حيث أكد رمضان أبو عطوان رئيس مجلس آباء مدرسة البراجيل الابتدائية وعضو مجلس أمناء مستشفى البراجيل، أنه أثناء تواجد الطالبة بالمدرسة وبعد انتهاء الطابور وتوجهها الى الفصل، فقدت الوعي، فتم نقلها إلى الغرفة الصحية بالمدرسة واستدعاء أحد طاقم الرعاية الصحية بمستشفى البراجيل وتم فحص الحالة وإخطارنا أنها فارقت الحياة.

وأضاف أبو عطوان عبر صفحته على فيس بوك، أن والدة الطالبة أكدت أن ابنتها كانت تعاني من كهرباء زائدة بالمخ وتم تركيب قوقعة بالمخ منذ سنوات وتعاني من ضعف سمعي وتأخر في حالتها الصحية. بناء عليه تم الاتصال بالإسعاف و مدير عام إدارة التربية والتعليم ورئيس الوحدة المحلية ومدير الإدارة الصحية وإبلاغ الشرطة وحضروا جميعا علي الفور. وتم اتخاذ الإجراءات وعمل اللازم وتحويل حالة الوفاة لمستشفى أوسيم المركزي للفحص ومعرفة سبب الوفاة واصطحاب مديرة المدرسة والمشرفين والشهود لتقفيل المحضر وإنهاء الإجراءات واستخراج تصريح الدفن.

واكد رئيس مجلس آباء المدرسة، أنه كان متواجدا بشكل رسمي بصفته رئيس مجلس آباء مدرسة البراجيل الابتدائية وعضو مجلس أمناء المستشفي وأنه لا صحة لما يقال بأن الطالبة مريضة كورونا، مطالبا المواطنين عدم ترديد الشائعات منعا للفتنة وحرصًا على شعور أهل المتوفاة، مؤكدا أن جميع الأجهزة قامت بدورها على أكمل وجه من مباحث وادارة تعليمية وإدارة صحية ووحدة محلية وإدارة مدرسة.

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من جانبها أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الطالبة كانت تعانى من آثار عملية زراعة القوقعة، وهو ما أدى إلى وفاتها.

وكشفت مصادر مسئولة بإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة، أن الطالبة حدث لها هبوط فى الدورة الدموية وتم نقلها إلى المستشفى، مشددة على أن الأمر لا علاقة له بكورونا والمدارس تطبق كافة الإجراءات الاحترازية على الطلاب أثناء دخولهم وتواجدهم بالمدرسة.

وأوضحت المصادر أنه تم التعامل مع الطالبة لحظة تعرضها للإغماء وخضوعها للفحص الطبى، موضحة أنها كانت تعاني من كهرباء زائده بالمخ وتم تركيب قوقعة لها منذ سنوات وتعانى من ضعف سمعى وتأخر فى حالتها الصحية.