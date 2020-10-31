شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تعتمد 676 ألف و500 جنيه إعانات علاجية وكورونا لـ627 طبيب بيطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس النقابة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين مصر، الإعانات العلاجية وإعانات كورونا بقيمة 676 ألف و500 جنيه، لعدد 627 طبيب بيطرى، بالإضافة إلى اعتماد 41 ألف و500 جنيه إعانات اجتماعية لعدد 30 طبيب بيطرى، بجانب زيادة دعم إعانات القلب المفتوح والسرطان إلى 15 ألف جنيه، وكذلك اعتماد مبلغ مليون و600 ألف جنيه لصالح صندوق التكافل، للمتقدمين للحصول على منح المعاش، ومنح الوفاة من الصندوق، ليتم صرف المتأخرات لمستحقى يوليو وحتى نهاية أغسطس 2020.

واتخذ المجلس قرارا بدمج الإعانات الدارسية لتقدم مرة واحدة سنوياً، بدلا من تقديمها كل ستة أشهر و حصول المستفيد على قيمة الاعانتين دفعة واحدة، على أن يقدم المستفيد إقرار بأن الأبناء مازالوا فى الدراسة، مع عمل صيغه إقرار موحد للمستفيد دون أدني مسئولية على النقابة العامة والنقابات الفرعية، بالإضافة إلى تسليم مقر المركز العلمى بالبحيرة، ليتم إدارته بشكل كامل من خلال النقابة الفرعية، كما وافق المجلس على إنشاء إدارة قانونية بالنقابة العامة.

Advertisements

كما قرر المجلس خلال جلسته الأخيرة، وقف صرف إعانات الإصابة بكورونا، اعتبارا من غدا الأحد، الأول من نوفمبر 2020، وتخصيص مبلغ 20 ألف جنيه لحالات الوفاة بفيروس كورونا، بنفس ضوابط الصرف باتحاد المهن الطبية.