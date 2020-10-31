شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن إزالة 409 مخالفات على نهر النيل والترع بالمحافظات خلال شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية، حملة لإزالة مخالفة تعدى على جسر ترعة ملغى بحر الدرهم بالتشوينات على نفقة المخالف، والتنبيه عليه بأن ذلك سيعرضه للعرض للمساءلة القانونية.

وكلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أجهزة الوزارة بتكثيف حملات إزالة التعديات المقامة على المائية " النيل- الترع- المصارف الزراعية" خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار خطة الحكومة لاسترداد أراضى الدولة.

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أوضح المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى بأن القطاع قام بإزالة 409 مخالفة خلال شهر أكتوبر شملت إزالة 9 بمحافظة الغربية و51 إزالة بمحافظة القليوبية و24 إزالة بمحافظة المنوفية و18إزالة بمحافظة الدقهلية و18 بمحافظة الجيزة و151 إزالة بمحافظة أسيوط و57 إزالة بمحافظة سوهاج و81 إزالة بمحافظة الشرقية ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الرى ليصل اجمالى الازالات لـ 147 ألف و517 مخالفة منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل فى يناير 2015.

وتنوعت الإزالات ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى الى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.