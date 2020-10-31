شكرا لقرائتكم خبر عن "مرفق الكهرباء" ينشر خطوات استخراج كارت شحن العداد فى حالة فقده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو يوضح فيه الخطوات التى يجب اتباعها عند فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع بالنسبة لمالك أو مستأجر الوحدة، وهى كالاتي:

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3- صورة من بطاقة الرقم القومى والاصل للاطلاع عليها.

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-بالنسبة للمستأجر:

4- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له. بالإضافة إلى صوره من التوكيل والأصل للإطلاع. كما يجب أيضًا تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الايجار.

5-وبعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقًا للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المهندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر. أو من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org ومن خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم، أو على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. أو من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).