شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة تروى تجربتها مع السرطان وتدعو للكشف المبكر عن المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت الإعلامية بسمة وهبة، تجربتها الأليمة مع مرض السرطان قائلة: "أنا بسمى نفسى من المحاربات وليس من المتعافيات فقط من المرض". وتابعت بسمة وهبة في تصريحات تليفزيونية، أن مرض السرطان عبارة عن هجوم شرس من عدو يحمل سلاحا ضد الإنسان، ويجب على المريض أن يحمل سلاحا أقوى من سلاح المرض نفسه، حتى يتمكن من التغلب عليه، قائلة: "لازم تتسمى بالقوة طول الوقت علشان تغلبيه".

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وأردفت بسمة وهبة: "يمكن باين عليا إن أنا إنسانة في منتهى السعادة ولكن بالعكس أنا كلى ابتلاءات، وحياتى كلها ابتلاءات ولكن اتعلمت منها إني أكون قوية ومتفائلة"، متابعة: "الكشف المبكر عن سرطان الثدى، علشان تلحقى نفسك إنك ماتدخليش في دايرة أسوأ في العلاج، وكل ما كان الاكتشاف مبكر أفضل في العلاج".

وأضافت: "أنا اكتشفت إصابتى متأخر.. وشعرى وحواجبى وقعوا بسبب السرطان، أنا كان عندى مشكلتين وسافرت بسببهم لندن، والتعب في المعدة، ودكتور الأورام طلب عينة، والهورمونات النشطة كانت المشكلة، وعملت عملية وماشية على علاج وبعتبر نفسي اتعافيت".