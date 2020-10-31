شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للتأمين" تستعرض آليات تحسين الخدمات تنفيذا لتكليفات الرئيس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى غدا الأحد مؤتمرا صحفيا لاستعرض تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للارتقاء بمنظومة التأمين الاجتماعى وتحسين الخدمات والخطط الموضوعة لآليات العمل خلال الفترة المقبلة وتنفيذ تكليفات الرئيس.

وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد أعلن عن رؤيته بتحويل نظام التأمين الاجتماعى فى مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أى خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفى للعاملين فى الهيئة، ورفع كفاءة العاملين فى الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.



وأضاف عوض أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطى 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفا أن التحدى الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع فى التغطيات التأمينية لافتا إلى أنه فى بداية توليه المسئولية تم تنفيذ التوجيه الرئاسى للرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف المعاشات قبل العيد، وكان هذا القرار رسالة هامة لنقول لأصحاب المعاشات نحن معكم ونشعر بكم، وأسعد هذا القرار الكثيرين من أصحاب المعاشات ووصلت لهم رسالتنا لافتا إلى أن رؤية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحويل نظام التأمين الاجتماعى فى مصر إلى هيئة رقمية، حيث أن المشكلة الكبرى فى مكاتب التأمينات هى التعامل الورقى، وتعتبر 60% من مساحة أى مكتب تأمينات أو أى منطقة تأمينية هى أرشيف، مضيفا أنه سيعمل على ربط التأمينات مع كل أجهزة الدولة التى لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيا.