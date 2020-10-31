شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارية العليا تبدأ استقبال طعون مرشحى المرحلة الأولى على نتيجة الانتخابات الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اعتبارا من الثلاثاء المقبل، 3 نوفمبر ، طعون المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ فى الجولة الاولى من المرحلة الاول للانتخابات مجلس النواب، على أن يتم الفصل فيها من يوم 4 إلى 13 نوفمبر.

وتأتى مرحلة الطعون الانتخابية عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب غدا الأحد بمسرح التليفزيون بمبنى ماسبيرو.

ومن المقرر أن يتضمن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كلمة للمستشار لاشين يعقبها النتيجة النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والمتضمنة عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات 14 محافظة أجريت فيها الجولة الأولى من الانتخابات، وعدد من أدلوا بأصواتهم، ونسبة المشاركة في التصويت، وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة، وكذا ما حصل عليه كل مرشح في تلك الانتخابات، وأسماء الفائزين، والمرشحين الذين لم يصلوا لنصاب الأغلبية المطلقة (50+1 من الأصوات الصحيحة) وسيخوضون جولة الإعادة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت نتائج كافة اللجان العامة على مستوى 14 محافظة كما استقبلت كافة تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز وقامت بالفصل في جميعها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، بعد اضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة الأحد.

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وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.