شكرا لقرائتكم خبر عن من القليوبية.. مرشح لمجلس النواب يحمل تمساحا خلال جولته وسط المواطنين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعان مرشح في دائرة قليوب، بمحافظة القليوبية، بتمساح صغير قام بحمله على يده أثناء جولته الانتخابية بين المواطنين في الدائرة، حيث قام خالد عبدالمنعم الهليلي أحد مرشحي مجلس النواب عن الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة قليوب، وتضم القناطر الخيرية، ومركز وقسم قليوب بمدينة قليوب، بحمل تمساح على يداه خلال جولاته وسط الأهالي لتعريف بنفسه، حيث أنه مرشح للبرلمان، ويحمل رمز التمساح.

وحمل المرشح التمساح وسط جموع اللأهالي، دون اتخاذ أي إجراءات وقائية من فيروس كورونا، بالرغم من تشديدات أجهزة الدولة بضروة اتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين

يتنافس في دائرة قليوب 36 مرشحا على 3 مقاعد في التقسيم الجديد لانتخابات مجلس النواب، وكانت في التقسيم القديم 5 مقاعد منهم 3 لقليوب و2 للقناطر حيث يخوض السباق 3 مرشحين لحزب مستقبل وطن ومرشح لكل من أحزاب التحرير المصري والوفد وحماة الوطن والمصري الديمقراطي في مواجهة 29 مرشحاً مستقلاً، بينهم 6 سيدات.

مرشح يحمل تمساح على يديه فى قليوب

مرشح يحمل تمساح على يديه فى قليوب