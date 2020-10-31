شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبة التنفس وعدم زيادة الوزن والعرق الشديد.. أبرز علامات مشاكل القلب عن الرضيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مستشفى أبوالريش، ورشة عمل لأطباء القلب للتدريب على الموجات الصوتية الطارئة، لحالات القلب الخطيرة، لحديثي الولادة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم الرئوي، وخلال الورشة، تم إلقاء بعض المحاضرات التعليمية لأطباء الأطفال العاملين في أقسام الرعايات المركزة والطوارئ عن كيفية إجراء الموجات الصوتية الطارئة، عدد من أمراض القلب الخطيرة للأطفال.

وقالت الدكتورة أمل السيسي أستاذ طب قلب الأطفال بمستشفى أبوالريش بكلية الطب جامعة القاهرة، إن هناك نوعان لمشاكل قلب الاطفال، وهما مشاكل طارئة وخطيرة تظهر على الطفل من سن الرضاعة، وأخرى تظهر مع تقدم العمر، مشيرة إلى وجود بعض العلامات التي قد تنذر بأن الطفل الرضيع يعاني من مشاكل في القلب، منها صعوبة التنفس، وعدم زيادة الوزن والعرق الشديد ووجود صعوبة في الرضاعة، مؤكدة ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأم لهذه العلامات لأنها غالبًا ما تكون متشابهة وخطيرة.

وأضافت، أن أعراض مشاكل القلب، في السن الأكبر تتمثل في إصاباته بالتهابات متكررة على الصدر والنهجان والشعور بألم في الصدر عند ممارسة مجهود بدني، وتأخر النمو الجسدي.

وأوضحت، أن ضغط الشريان الرئوي هو مرض خطير يصيب الأطفال وحديثي الولادة، ويمكن أن يكون دون أسباب واضحة، أو لأسباب عديدة بعضها وراثية أو نتيجة خلل في الجينات، أو وجود عيوب خلفية في القلب مثل ثقب كبير في القلب، أو نتيجة إصابة الطفل بأمراض المناعة والدم والصدر.

وشددت، على ضرورة الاكتشاف المبكر لحالات ضغط الشريان الرئوي، لافتة إلى توافر أدوية محلية الصنع ومنخفضة السعر لعلاج حالات الاطفال في السوق الدوائي المصري، مما ساعد في وجود طفرة في علاج هذه الحالات تجعلهم يستطيعوا ان يعيشوا بشكل شبه طبيعي.

وقالت أستاذ طب الأطفال بمستشفى أبوالريش، إن المستشفي هو الأكبر في تخصص الأطفال في مصر والشرق الأوسط، ويضم ٣ مستشفيات متخصصة، ويجري ٦٠٠ جراحة سنويا، و١٠٠٠ قسطرة قلبية بنِسَب نجاح مرتفعة، تضاهي النسب العالمية.

من جانبه، أكد الدكتور جورج ماهر مدير عام بإحدى شركات الدواء الوطنية الراعية لورشة العمل، استمرار الشركة في دعم البرامج التدريبية للعاملين في المجال الطبي، خاصة في المنشآت الطبية التي تخدم ملايين المرضى.

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وشدد على التزام شركته بالعمل لإنتاج كافة منتجات الشركة الدوائية لتلبية احتياجات المجتمع المصري، من دواء آمن وفعَّال، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة كالقلب والسكري والضغط والكبد، وكذلك أدوية المناعة والأمراض الصدرية.