شكرا لقرائتكم خبر عن أصيب بجرح عرضي في البطن.. نائب وزير التعليم يزور معلم سمنود المعتدى عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، السبت، المعلم عبدالمنعم سعد السنبختي، مدرس بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، بمستشفى سمنود العام للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لاعتداء من قبل إحدى أولياء الأمور بآلة حادة، نتج عنها إصابته بجرح عرضي بالبطن وإصابة بالقدم اليسرى، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونقل حجازي، رسالة وزير التربية والتعليم إلى المعلم عبدالمنعم سعد، بتمنى الشفاء العاجل له، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم الدعم القانوني له، ومشددًا على أن التجاوز في حق أي معلم أمر مرفوضا تمامًا.

في سياق آخر، تفقد نائب الوزير لشؤون المعلمين سير العملية الدراسية بمدرسة السيدة خديجة الابتدائية، حيث اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدرسة وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

ورافق نائب الوزير في الجولة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعدد من قيادات التربية والتعليم في المحافظة.

نائب وزير التعليم يزور معلم سمنود المعتدي عليه

نائب وزير التعليم يزور معلم سمنود المعتدي عليه

نائب وزير التعليم يزور معلم سمنود المعتدي عليه

جانب من الاجتماع