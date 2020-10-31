شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة شمال سيناء تبحث إقامة 3 تجمعات بدوية عمرانية متكاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت محافظة شمال سيناء، اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لبحث ومناقشة الدراسة الخاصة بانشاء عدد 3 تجمعات بدوية عمرانية متكاملة، وعرض التخطيط الانشائى لكل تجمع ومكانه ومكوناته.. لمعرفة رؤية المواطنين من خلال المشايخ ورؤساء القرى حول تلك التجمعات .

وأكد المحافظ أنها ستكون تجمعات تنموية متكاملة تتضمن أماكن للاقامة وأراضى زراعية وأماكن لممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والانتاجية بكل تجمع.. مشيرا إلى أنه تحدد أماكن اقامتها بالاشتراك مع الجهات المعنية.. مع مراعاة خصوصية العائلات والقبائل واحتياجات المواطنين بكل منطقة .

وأعلن المحافظ عن اقامة 3 تجمعات ( تجمعين شرق العريش بالطويل وقبر عمير، وتجمع واحد غرب العريش بالميدان ) حيث يضم كل تجمع عدد من المنازل لتوزيعها على المواطنين وقطعة أرض زراعية ومساحة خالية لممارسة الأنشطة الانتاجية والاقتصادية الأخرى ).. إلى جانب مرافق خدمية متنوعة لتقديم كافة الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وغيرها.. بهدف ضم التجمعات والتوابع المتناثرة في كل منطقة لتيسير الخدمات المقدمة لهم .

وأكد المحافظ أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين والأسر كاملة التجهيز والأثاثات مثلما يتم في حى الأسمرات بالقاهرة وغيره، وذلك تقديرا من الدولة بأهالى سيناء.. مع توصيل الغاز الطبيعى وتجهيزها لاستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.. وأنه سيتم تسليم التجمعات من مساكن وزراعات مجانا للمواطنين من أهالى تلك المناطق، وأن الهدف الأساسى هو توفير أماكن مناسبة للمواطنين للاقامة.. مع توفير مصادر لرزقهم وأنشطة اقتصادية مناسبة لطبيعتهم .

وأكد المحافظ مجددا أن هناك اهتمام من الدولة والقيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء.. حيث تم تخصيص أراضى التجمعات والمساكن وتجهيزها والأراضى الزراعية بالمجان .

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