شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع مقهى لمخالفته الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء الشرقية، حملاتها اليومية للمرور على المحال التجارية والمقاهى، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، وإرتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، أوضح نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أن رئاسة المركز تمكنت من تشميع مقهى يقدم الشيشة لروادها، وتم مصادرة 5 «شيش» بقرية طاروط بنطاق الوحدة المحلية بالعصلوجي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار الحملات المفاجئة على المحال والمقاهي والأسواق، للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، والتأكد من إلتزام أصحابها والمترددين بارتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامتهم من مخاطر فيروس «كورونا».