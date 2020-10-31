شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع مقهى لمخالفته الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء الشرقية، حملاتها اليومية للمرور على المحال التجارية والمقاهى، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، وإرتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.
وفي هذا الإطار، أوضح نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أن رئاسة المركز تمكنت من تشميع مقهى يقدم الشيشة لروادها، وتم مصادرة 5 «شيش» بقرية طاروط بنطاق الوحدة المحلية بالعصلوجي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار الحملات المفاجئة على المحال والمقاهي والأسواق، للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، والتأكد من إلتزام أصحابها والمترددين بارتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامتهم من مخاطر فيروس «كورونا».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,376
-
تعافي
99,353
-
وفيات
6,258
كانت هذه تفاصيل خبر تشميع مقهى لمخالفته الإجراءات الاحترازية بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.