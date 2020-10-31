شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 7 حالات جديدة من فيروس كورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن شفاء 7 حالات جديدة من الاصابة بفيروس «كورونا» المستجد بشمال سيناء، بعد تحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.
وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، إن إجمالي عدد الحالات التي شفيت من الاصابة بفيروس كورونا بلغت 578 حالة منذ بداية الجائحة، وأن عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس بلغت 143 حالة، وأن عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة يبلغ 35 حالة وفاة منذ بداية الجائحة .
وأشار إلى وجود 7 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و24 حالة أخرى تحت العزل المنزلى .
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