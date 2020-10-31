شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم جامعة المنوفية في حفل الإتحاد الرياضي للجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية حفلا لتكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الدورة الإلكترونية الأولى للجامعات المصرية، وذلك في مقر الإتحاد بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد المصري والعربي للجامعات.

وحضر التكريم الكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي برعاية الشباب، جامعة المنوفية، والكابتن معتز صادق مسؤول النشاط، وعبير الطوخي مسئولة المشروع.

وتضمن الحفل تكريم الطلاب عمر الليثي، الطالب بكلية الآداب الفرقة الأولى، والحاصل على المركز الثاني في الألعاب الإلكترونية، والطالبة رنا أيمن خضر، بالفرقة السادسة لكلية الطب البشري، الحاصلة على المركز الثاني في سباق الثقافة الرياضية، والطالب زاهر محمد زاهر، بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات، الحاصل على المركز الثاني في سباق الثقافة الرياضية لذوي الإحتياجات الخاصة، والطالبة نورهان ايهاب بالفرقة الرابعة كلية التربية الرياضية والتي حققت المركز الثالث في سباق البرنامج الرياضي.

كما حصلت جامعة المنوفية على كأس المركز الثالث، في الترتيب العام للجامعات وتسلمه الكابتن ياسر جمال.

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