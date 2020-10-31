شكرا لقرائتكم خبر عن لترتفع إلى 68 مقرًا.. إطلاق خدمات التوثيق من داخل 20 مكتبًا بريديًا بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة العدل، السبت، خدمات التوثيق من داخل 20 مكتبًا بريديًا بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسوان، والبحر الأحمر، ليرتفع عدد المقرات البريدية التي تم تقديم خدمات التوثيق من داخلها إلى 68 مقرًا منتشرة بربوع الجمهورية.

كما افتتحت الوزارة 7 مقرات لفروع توثيق، منها فرعين جديدين بضواحي بني سويف، وبمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، و5 فروع تم تطويرها إنشائيًا وتقنيًا، هي فروع أكتوبر أول، ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق بأبوتيج، وأبنوب بمحافظة أسيوط، وتوثيق مطوبس بكفر الشيخ، وشربين بالدقهلية، جميعها تعمل بنظام الشباك الواحد، تسهيلًا للإجراءات واختصارًا لدورة العمل، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة العدل الهادفة إلى التيسير على جمهور المواطنين من طالبي خدمات التوثيق، وذلك بالتوسع في أماكن تقديمها وتقريبها إليهم، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد.