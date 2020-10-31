شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام» تختار أهم الموضوعات في أسبوع تحت عنوان الوزارة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للاعلام، اهم ما شاركت فيه وزارة الدولة للاعلام في أسبوع، تحت عنوان الوزارة في أسبوع، والتي جاءت على النحور التالي:

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفوز بالمركز الأول خلال فعاليات الدورة العاشرة لملتقى الاستثمار السنوي بدبي.

- وزارة الدولة للإعلام تطلق مبادرة “مستقبل الإعلام في مصر والعالم «والتى تهدف إلى توحيد الجهود التي تبذل لتطوير الإعلام.

- وزارة الدولة للإعلام تعلن نتائج المرحلة الثانية من مبادرة «خبر في صوره».

- الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بالتطوير الإلكتروني الشامل لهيئة التأمين الإجتماعي.

- وزيرة التعاون الدولي تهنئ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على إطلاقه منصة المعلومات الوطنية بالتعاون مع اليونيسف.

- 4 شركات تفوز بمزاد على 1884 قنطار قطن في البحيرة والشرقية وتمت ترسية المزاد على شركات (أبومضاوي، المجد، ألكان، هيدرو فودز).

- الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

- وزيرة الهجرة: الاتفاق مع الفنان محمد صبحي على تقديم حلقات ترسخ الهوية لشباب المصريين بالخارج ضمن فعاليات مبادرة «اتكلم مصري».

- وزير الدولة للإعلام يبعث برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

- وزير الدولة للإعلام يشيد بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

- وول ستريت جورنال: مصر ستصبح مركزًا لتوزيع لقاح كورونا الروسي والصيني والأمريكي وستكون منصة انطلاق حاسمة.

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- وزيرة التضامن تفتتح مركز الشلل الدماغي والعلاج الطبيعي بمجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس.

- الأزهر يطلق منصة عالمية متعددة اللغات للتعريف بالنبي ﷺ

- وزارة الدولة للإعلام: السبت 31 أكتوبر، هو الموعد النهائي للمشاركة في مسابقة «تنمية».

- د. هالة السعيد: معايير الاستدامة البيئية ستشكل إطارًا حاكمًا في إعداد خطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ حيث سيتم منح أولوية لتمويل المشروعات التي يحددها الدليل.

- د. ياسمين فؤاد: نبدأ أولى خطوات التعافي الأخضر بزيادة الاستثمارات الخضراء التي تهدف بصورة مباشرة إلى حماية الموارد الطبيعية وتساهم في وقف التدهور البيئي.

- أسامة هيكل: مصر نجحت في تدريب ما يقرب من 5000 متدرب من 55 دولة أفريقية.

- وزير الدولة للإعلام: مركز تدريب الأفارقة واحد من أهم جسور التواصل بين الصحفيين والإعلاميين لنشر المعرفة وتبادل الثقافات بين مختلف البلدان الأفريقية.