شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام» تختار أهم الموضوعات في أسبوع تحت عنوان الوزارة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للاعلام، اهم ما شاركت فيه وزارة الدولة للاعلام في أسبوع، تحت عنوان الوزارة في أسبوع، والتي جاءت على النحور التالي:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفوز بالمركز الأول خلال فعاليات الدورة العاشرة لملتقى الاستثمار السنوي بدبي.
- وزارة الدولة للإعلام تطلق مبادرة “مستقبل الإعلام في مصر والعالم «والتى تهدف إلى توحيد الجهود التي تبذل لتطوير الإعلام.
- وزارة الدولة للإعلام تعلن نتائج المرحلة الثانية من مبادرة «خبر في صوره».
- الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بالتطوير الإلكتروني الشامل لهيئة التأمين الإجتماعي.
- وزيرة التعاون الدولي تهنئ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على إطلاقه منصة المعلومات الوطنية بالتعاون مع اليونيسف.
- 4 شركات تفوز بمزاد على 1884 قنطار قطن في البحيرة والشرقية وتمت ترسية المزاد على شركات (أبومضاوي، المجد، ألكان، هيدرو فودز).
- الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.
- وزيرة الهجرة: الاتفاق مع الفنان محمد صبحي على تقديم حلقات ترسخ الهوية لشباب المصريين بالخارج ضمن فعاليات مبادرة «اتكلم مصري».
- وزير الدولة للإعلام يبعث برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
- وزير الدولة للإعلام يشيد بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.
- وول ستريت جورنال: مصر ستصبح مركزًا لتوزيع لقاح كورونا الروسي والصيني والأمريكي وستكون منصة انطلاق حاسمة.
- وزيرة التضامن تفتتح مركز الشلل الدماغي والعلاج الطبيعي بمجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس.
- الأزهر يطلق منصة عالمية متعددة اللغات للتعريف بالنبي ﷺ
- وزارة الدولة للإعلام: السبت 31 أكتوبر، هو الموعد النهائي للمشاركة في مسابقة «تنمية».
- د. هالة السعيد: معايير الاستدامة البيئية ستشكل إطارًا حاكمًا في إعداد خطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ حيث سيتم منح أولوية لتمويل المشروعات التي يحددها الدليل.
- د. ياسمين فؤاد: نبدأ أولى خطوات التعافي الأخضر بزيادة الاستثمارات الخضراء التي تهدف بصورة مباشرة إلى حماية الموارد الطبيعية وتساهم في وقف التدهور البيئي.
- أسامة هيكل: مصر نجحت في تدريب ما يقرب من 5000 متدرب من 55 دولة أفريقية.
- وزير الدولة للإعلام: مركز تدريب الأفارقة واحد من أهم جسور التواصل بين الصحفيين والإعلاميين لنشر المعرفة وتبادل الثقافات بين مختلف البلدان الأفريقية.
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الوضع في مصر
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اصابات
107,376
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تعافي
99,353
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وفيات
6,258
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