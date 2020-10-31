شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة: الرئيس يوجه بزيادة عدد المستفيدين من التجمعات التنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة عدد المواطنين المستفيدين من التجمعات التنموية.

وأضاف أن كل فرد يحصل على منزل على مساحة 175 مترا مربعا «منهم 120 مترا مربعا مسقوفا والباقى فضاء لاستغلاله في أية أنشطة اضافية» ومساحة 5 أفدنة.. مشيرا إلى أن توجيهات السيد الرئيس بزيادة عدد المواطنين المستفيدين من التجمعات التنموية بتخفيض عدد الأفدنة إلى كل فرد إلى 5 أفدنة بدلا من 10 أفدنة لتوسيع الاستفادة منها وزيادة فرص التنمية الزراعية .

وأضاف المحافظ أن اجمالى الأسر المستهدفة من المشروع 1187 أسرة في شمال وجنوب سيناء.. منهم 585 أسرة في شمال سيناء، وأنه سيتم توزيعها على أبناء سيناء بنسبة 99 %، والباقى لعدد من أبناء باقى المحافظات بهدف تحقيق التنمية الشاملة والجذب السكانى من المحافظات إلى سيناء لتعميرها وتنميتها وتحقيق المزج بين ثقافات أهالى سيناء وباقى المحافظات .

لفت المحافظ إلى أن التجمعات التنموية المتكاملة تضم 18 تجمعا تنمويا.. منها 11 تجمعا في شمال سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، حيث يضم أراض زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، أنشطة ومشروعات انتاجية .