شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 233 محضرا تموينيا في يومين وضبط 56 سلعه غذائية منتهية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المحاسب عاطف حسن الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن شن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن تحرير (233)محضر تمويني خلال يومين تنوع ما بين( 89 ) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و(144) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى .

وأضاف «الجمال» بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضر جنحة ضد صاحب سوبر ماركت بناحية كفر الشبع – مركز الشهداء لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وتم ضبط عدد 56 سلع غذائية منتهية الصلاحية. فضلا عن تحرير عدد 2 محضر جنح ضد أصحاب محلات بقاله بناحية (بركة السبع- السادات) لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل أعلاف بناحية أشمون لحيازتة وعرضه للبيع علف مجهول المصدر وتم ضبط عدد 40 شيكارة علف مجهول المصدر .كما تم تحرير محضر آخر ضد صاحب مخبز افرنجى بناحية اشمون لحيازته وأستخدامه في التصنيع دقيق مجهول المصدر وتم ضبط عدد 10 شكائر دقيق مجهول المصدر .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب .