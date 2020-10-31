شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يترأس اجتماع اللجنة العليا لمسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع اللجنه العليا لمسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني، وذلك للاعداد للدورة الرابعة للمسابقة التي تحمل اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري، وتحت شعار الازهر منارة العلم والعلماء في العالم الاسلامي والتي ستنطلق في السادس والعشرين من فبراير المقبل وتستمر لمدة اسبوع على أن تبدأ المسابقة المحلية المؤهلة للدولية في اول فبراير المقبل .

وأكد محافظ بورسعيد على دعم المحافظة للمسابقة في دورتها الرابعة مؤكدا على رعاية السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء للمسابقة مع الاخذ في الاعتبار كافة الاجراءات الاحترازية .

وأشاد المحافظ بنجاح الدورات السابقة وارجع هذا النجاح للتعاون الكبير وحرصهم واخلاصهم في أداء هذا العمل الديني المخلص لوجه الله تعالي مطالبا بتقديم كل ماهو جديد لتصل إلى العالم اجمع بصورة تليق بمصر والمصريين بصفه عامه وبورسعيد بصفة خاصة.

حضر الاجتماع ا.د عبدالكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالازهر والدكتور عبدالفتاح الطاروطي القاريء العالمي والسادة اعضاء لجنه التحكيم د احمد عبده والمنشد حسام صقر والدكتور احمد يسري وجودة محمد والشيخ محمد زغلول امام الجامع الأزهر والمستشار الاعلامي المدير التنفيذي للمسابقة عادل مصليحي واللواء محمد تايب مستشار المحافظة للعلاقات العامة والاعلام ورافت عبدالنعيم رئيس القناة الرابعة .