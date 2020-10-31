شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم كليات جامعة العريش بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء باستمرار تطهير وتعقيم المنشآت لواجهة فيروس كورونا ومنع انتشار العدوى.. كلف الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة إدارة المتوطنة بتطهير وتعقيم كليات جامعة العريش.
وأعلن فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة، أنه تم تطهير وتعقيم كليات العلوم البيئية والاقتصاد المنزلي والآداب والتجارة في جامعة العريش، بجانب تطهير وتعقيم حيي أبوصقل والريسة.
وأشار إلى أنه تم ذلك من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، برئاسة وإشراف المهندس صبحى الفرماوى، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، ومعه أعضاء الفريق الذي يضم كل من الفنيين كمال السيد والسيد السنوسي والسيد عبدالغفور ومحمد إسماعيل وأحمد على ونافذ عبده مسلم.
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