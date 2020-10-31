شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة: الرئيس يفتتح محطة مياه و3 تجمعات تنموية بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح محطة مياه و3 تجمعات تنموية بشمال سيناء ووسط سيناء ضمن الافتتاحات التي تمت اليوم لعدد من المشروعات القومية في اطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر .

وأشار المحافظ إلى أن الافتتاحات شملت جامعة الملك سالمان ومتحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، إلى جانب محطة مياه و3 تجمعات تنموية في نطاق محافظة شمال سيناء .

وأعلن المحافظ أن محطة تحلية المياه في أبوصقل بالعريش بطاقة ١٠٠٠٠ مترا مكعبا في اليوم، وتضم مأخذا بحريا ومبنى فلاتر رملية ومبانى تحلية ولوحات ومحولات ومولد ومظلة وقود ومبنى ادارى ومبانى خدمية وادارية إلى جانب خزان المياه، وتخدم مناطق أبوصقل وضاحيتى السلام والجيش والرائد العربى والريسة بالعريش ،كما أن التجمعات التنموية الثلاثة التي تم افتتاحها بوسط سيناء ضمن مشروع للتجمعات التنموية المتكاملة باجمالى 18 تجمعا تنمويا.. منها 11 تجمعا في شمال سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، حيث يضم أراض زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، أنشطة ومشروعات انتاجية .