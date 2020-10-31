شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره العراقى مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، ونظيره العراقى مصطفى الكاظمى ، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم السبت ، لاستعراض أبرز ما تم الإتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التى عقدت بين البلدين اليوم السبت .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد القى اليوم السبت، كلمة فى الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة فى العاصمة العراقية بغداد، والتى ترأس الجانب العراقى فيها مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق الشقيق، بمشاركة أعضاء الجانبين المصرى والعراقى، وعدد من المسئولين الحكوميين بالبلدين.

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وفى مستهل كلمته، قدم الدكتور مصطفى مدبولى، خالص شكره وتقديره للجانب العراقى، بالأصالة عن نفسه وعن أعضاء الوفد المصرى المرافق، عما لمسوه من مظاهر ترحيب وحفاوة استقبال من الأشقاء فى العراق، كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتمنياته للعراق؛ قيادة، وحكومة، وشعبًا، بدوام الرفعة والتقدم، وبأن تكلل أعمال اللجنة العليا المشتركة بالنجاح، وتوجيهاته بأن يتم العمل على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس بأن تكون كل الخبرات المصرية فى مختلف المجالات مسخرة للأخوة العراقيين.

وخلال كلمته، أكد رئيس الوزراء أن انعقاد هذه الدورة يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، والتى تشهد فيه المنطقة تطورات متلاحقة تُلقى بانعكاساتها على كافة دول المنطقة، وهو الأمر الذى يستدعى تعاون مصر والعراق وتضافر جهودهما على كافة المستويات؛ لمواجهة هذه التحديات والمخاطر المشتركة، من خلال إقامة شراكة استراتيجية مبنية على الإيمان بوحدة المصير، والمصالح المشتركة، وعمق العلاقات بين الشعبين الضاربة فى جذور التاريخ.