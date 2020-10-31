شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تطلق خدمات التوثيق فى 20 مكتب بريد وتفتتح 7 مقار جديدة للشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة العدل، اليوم السبت، خدمات التوثيق التابعة للشهر العقارى من داخل 20 مكتباً بريدياً بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسوان، والبحر الأحمر، ليرتفع عدد المقرات البريدية التي تم تقديم خدمات التوثيق من داخلها إلى 68 مقرا منتشرة بربوع الجمهورية.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة العدل الهادفة إلى التيسير على جمهور المواطنين من طالبي خدمات التوثيق، وذلك بالتوسع في أماكن تقديمها وتقريبها إليهم، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد.

كما قامت وزارة العدل، بافتتاح 7 مقرات لفروع توثيق، منها فرعين جديدين بضواحي بني سويف، وبمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، وخمسة فروع تم تطويرها إنشائياً وتقنياً، وهي فروع أكتوبر أول، ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق بأبو تيج، وبأبنوب محافظة أسيوط، وتوثيق مطوبس بكفر الشيخ، وشربين بالدقهلية، وجميعها تعمل بنظام الشباك الواحد، تسهيلا للإجراءات واختصاراً لدورة العمل، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.