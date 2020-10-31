شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع سقوط أمطار متوسطة غدا على البحر الأحمر وجنوب سيناء والصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير نماذج مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار متوسطة غدا الأحد على محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط الصعيد وتقل شدتها على شمال الصعيد ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وقد تصل إلى بعض محافظات الدلتا.

ويتوقع المركز سقوط أمطار متوسطة على أجزاء من محافظة البحر الأحمر ووسط سيناء ووسط الصعيد.

وشدد المركز على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن هذه الأمطار خاصة فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية، وسيتم تحديث التنبؤ خلال الساعات القادمة.

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وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.