شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف السعودية تسلط الضوء على افتتاح جامعة الملك سلمان بحضور السيسى وأمير تبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت الصحف والمواقع الإخبارية السعودية الضوء على افتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، صباح اليوم، بحضور الرئيس المصرى وأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان.

وأشارت تلك الصحف لحفاوة استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.





كما أشارت إلى تصريحات السفير بسام راضي؛ المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، التي أوضح فيها أن جامعة الملك سلمان تعد أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، الذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدن: الطور- رأس سدر- شرم الشيخ، بطاقة استيعابية نحو 30 ألف طالب، وذلك ضمن المخطط الإستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وأكاديمياً على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل، وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

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وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية- علوم الحاسبات- الصناعات التكنولوجية- العلوم المالية والادارية- السياحة والضيافة- العمارة- الألسن واللغات التطبيقية- الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.





وقد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية بجامعة الملك سلمان الدولية في شرم الشيخ، والمبانى التابعة بها، حيث تحدث مع طلاب الجامعة قائلا لهم: "برحب بيكم في الأول وبتمنى لكم كل التوفيق.. إيه اللى ناقص هنا مش عملناه"، ليؤكد الطلاب على أن كل الأمور داخل الجامعة جيدة.

وأضاف الرئيس السيسى لطلاب جامعة الملك سلمان الدولية: "يا ترى ليكم أي ملاحظات بعد انطلاق الدراسة منذ أسبوع.. وده الافتتاح الأولانى وعاوزين نطمن أن كل حاجة طبقا للتخطيط اللى اتعمل.. عايزين نطلع أفضل جودة تعليم على الإطلاق.. وأنتم المستهدفين لتنفيذ أفضل تعليم.. شكرا وبالتوفيق لكم ان شاء الله".