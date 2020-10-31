سقوط عاطلين بحوزتهما 4 كيلو بانجو في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثان دمياط بمديرية أمن دمياط، من ضبط (عاطلان، لأحداهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش – عدد 2 طلقة من ذات العيار ).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.