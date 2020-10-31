قبل بيعهم بالسوق السوداء.. التموين تصادر 38 ألف أسطوانة بوتاجاز ومليون لتر مواد بترولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حررت الإدارة العامة لمباحث التموين، 38525 قضية تموينية متنوعة خلال حملات موسعة لضبط الأسواق، ومكافحة كافة أشكال صور الغش التجاري على مدار شهر بمختلف المحافظات.

وشملت القضايا ضبط 625 قضية اسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 38303 أسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم 5170905 جنيه، و56 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1091349 لتر، و453 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 219,519 طن – 16482 عبوة – 378 قطعة سلع غذائية وتموينية متنوع، و99 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت 14,826 طن – 36525 عبوة – 35961 قطعة سلع مُدعمة متنوعة.

وفي سياق آخر ضبطت الإدارة العامة للمرور، 546300 مخالفة مرورية متنوعة من بينها تجاوز السرعة المقررة ومواقف عشوائية والسير بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.