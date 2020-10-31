عدم اختصاص القضاء الإداري بإلغاء عمومية حزب الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب بالاعتداد بالجمعية العمومية غير العادية لحزب الغد المنعقدة أول فبراير، وقررت المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، والنظر في موضوعها.
أقام الدعوى عصام محمد عثمان، ضد نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون الأحزاب، وحملت الدعوى رقم ٤٢٢١٣ /٧٤.
وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب المتضمن الاعتداد بالجمعية العمومية لحزب الغد والمنعقدة في فبراير الماضي، على ما يترتب من آثار أخصها إلغاء الاعتداد بهذه الجمعية.
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